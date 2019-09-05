Под Приозерском КамАЗ снес «Шевроле» - 82-летняя пассажирка иномарки погибла
Серьезное ДТП произошло днем 5 сентября в Приозерском районе Ленинградской области. На 104-м километре трассы «Санкт-Петербург - Сортавала» лоб в лом столкнулись КамАЗ и «Шевроле Ланос». Жертвой аварии стала пассажирка иномарки.
- в 14:22 водитель Приозерского дорожного ремонтно-строительного управления, управляя автомобилем КамАЗ, при совершении левого поворота не уступил встречному «Шевроле» и совершил столкновение с ним, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В результате удара легковушку сильно смяло. Ехавший в ней водитель 1962 года рождения был госпитализирован, а его 82-летняя пассажирка погибла на месте.
Известно, что КамАЗом управлял 60-летний мужчина, имеющий более чем 35-летний стаж вождения. По какой причине опытный шофер допустил нарушение, ставшее трагическим, выяснит следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU