2019-09-05T17:30:15+03:00
Происшествия

Под Приозерском КамАЗ снес «Шевроле» - 82-летняя пассажирка иномарки погибла

Смертельная авария произошла на 104-м километре трассы «Петербург-Сортавала»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Под Приозерском КамАЗ лоб в лоб столкнулся с "Шевроле".Под Приозерском КамАЗ лоб в лоб столкнулся с "Шевроле".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло днем 5 сентября в Приозерском районе Ленинградской области. На 104-м километре трассы «Санкт-Петербург - Сортавала» лоб в лом столкнулись КамАЗ и «Шевроле Ланос». Жертвой аварии стала пассажирка иномарки.

- в 14:22 водитель Приозерского дорожного ремонтно-строительного управления, управляя автомобилем КамАЗ, при совершении левого поворота не уступил встречному «Шевроле» и совершил столкновение с ним, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате удара легковушку сильно смяло. Ехавший в ней водитель 1962 года рождения был госпитализирован, а его 82-летняя пассажирка погибла на месте.

Известно, что КамАЗом управлял 60-летний мужчина, имеющий более чем 35-летний стаж вождения. По какой причине опытный шофер допустил нарушение, ставшее трагическим, выяснит следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иномарка сбила двух детей, выбегающих из-за припаркованной машины
На улице Чайковского в Петербурге вывесили списки погибших блокадников
Босса петербургской преступной группы нашли в Испании и осудили в Выборге
На Ленобласть надвигаются грозы и сильный ветер
Последняя работа от HoodGraff: В Петербурге закрасили портрет Бодрова-младшего
Школьница, на которую упали леса с арки Главного штаба, верит в выздоровление
В Смольном наградили Вячеслава Бутусова и Василия Герелло
Стало известно, насколько подорожают школьные обеды в Петербурге
Три египтянина и ливиец не смогли прорваться в Европу через Ленобласть
Влюбленные из Петербурга застряли на 150-метровой скале Парус
Догмены и кэтмены: Первое в России косплей-шоу «Мимикон» для животных пройдет в Санкт-Петербурге
Пьяная девушка-психолог разбила сковородкой пять иномарок на Гражданском проспекте
Петербуржцев бесплатно будут лечить в клинике МЧС
«Тимуровец» помог пенсионерке отнести домой покупки, избил и ограбил ее в центре Петербурга
Пропавшую 1 сентября школьницу нашли в Выборгском районе
Ничего святого: Тысячи просфор для богослужения выкинули в Неву
Житель Тихвина получил 18 лет за изнасилование и убийство тещи
Ничего необычного: Петербуржец выгуливал рысь на берегу Невы
Петербургский писатель взял премию «Книга года 2019»
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 миллиардов рублей
В Петергофе похитили мужчину, засунув его в багажник
В Ленинградской области рядом с кладбищем нашли человеческие останки
Один погиб и трое отравились этанолом в Петербурге
Метрополитен: Станции радиуса еще должен принять технадзор
Страшная утренняя находка: в доме на Московском проспекте жители обнаружили труп в кресле