Под Приозерском КамАЗ снес «Шевроле» - 82-летняя пассажирка иномарки погибла

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-05T17:30:15+03:00

Под Приозерском КамАЗ лоб в лоб столкнулся с "Шевроле". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Серьезное ДТП произошло днем 5 сентября в Приозерском районе Ленинградской области. На 104-м километре трассы «Санкт-Петербург - Сортавала» лоб в лом столкнулись КамАЗ и «Шевроле Ланос». Жертвой аварии стала пассажирка иномарки.

- в 14:22 водитель Приозерского дорожного ремонтно-строительного управления, управляя автомобилем КамАЗ, при совершении левого поворота не уступил встречному «Шевроле» и совершил столкновение с ним, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате удара легковушку сильно смяло. Ехавший в ней водитель 1962 года рождения был госпитализирован, а его 82-летняя пассажирка погибла на месте.

Известно, что КамАЗом управлял 60-летний мужчина, имеющий более чем 35-летний стаж вождения. По какой причине опытный шофер допустил нарушение, ставшее трагическим, выяснит следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU