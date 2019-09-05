«Тимуровец» помог пенсионерке отнести домой покупки, избил и ограбил ее в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-05T17:34:19+03:00

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В центре Санкт-Петербурга в понедельник, 2 сентября, произошел вопиющий случай нападения на пенсионерку. Мужчина прикинулся «тимуровцев», предложил помочь старушке донести тяжелые сумки до дома. Воспользовавшись тем, что женщина согласилась, он напал на нее, избил и ограбил. Полиция уже задержала недобросовестного «помощника».

- В понедельник, 2 сентября, в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 78-летней уроженки Ленинграда, проживающей на Кавалергардской улице. Женщина сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина, ударил и отобрал ювелирное украшение стоимостью 25 тысяч рублей, - сообщили в МВД Петербурга.

Как выяснили оперативники в ходе расследования, мужчина заприметил старушку еще в магазине, а после проследил за ней до дома. Около входа в парадную он подошел к ней и предложил свою помощь, мол, донести пакеты до квартиры. Женщина согласилась, решив, что это проявление доброты и заботы к ближнему. Но оказалось, что она ошиблась.

Когда они вошли в квартиру, мужчина ударил пенсионерку по лицу, сорвал с шеи цепочку и сбежал. Несмотря на то, что он попытался скрыться, зайдя в поликлинику и переодевшись, ухищрения ему не помогли.

По камерам видеонаблюдения полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался 33-летний уроженец Удмуртии, ранее судимый за наркотики. На допросе он заявил, что напал на женщину из-за денег. По делу возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/730308" frameborder="0"></iframe> В Петербурге мужчина ограбил старушку, предложив ей помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU