«Тимуровец» помог пенсионерке отнести домой покупки, избил и ограбил ее в центре Петербурга
В центре Санкт-Петербурга в понедельник, 2 сентября, произошел вопиющий случай нападения на пенсионерку. Мужчина прикинулся «тимуровцев», предложил помочь старушке донести тяжелые сумки до дома. Воспользовавшись тем, что женщина согласилась, он напал на нее, избил и ограбил. Полиция уже задержала недобросовестного «помощника».
- В понедельник, 2 сентября, в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 78-летней уроженки Ленинграда, проживающей на Кавалергардской улице. Женщина сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина, ударил и отобрал ювелирное украшение стоимостью 25 тысяч рублей, - сообщили в МВД Петербурга.
Как выяснили оперативники в ходе расследования, мужчина заприметил старушку еще в магазине, а после проследил за ней до дома. Около входа в парадную он подошел к ней и предложил свою помощь, мол, донести пакеты до квартиры. Женщина согласилась, решив, что это проявление доброты и заботы к ближнему. Но оказалось, что она ошиблась.
Когда они вошли в квартиру, мужчина ударил пенсионерку по лицу, сорвал с шеи цепочку и сбежал. Несмотря на то, что он попытался скрыться, зайдя в поликлинику и переодевшись, ухищрения ему не помогли.
По камерам видеонаблюдения полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался 33-летний уроженец Удмуртии, ранее судимый за наркотики. На допросе он заявил, что напал на женщину из-за денег. По делу возбуждено уголовное дело.
В Петербурге мужчина ограбил старушку, предложив ей помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU