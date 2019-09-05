2019-09-05T17:49:00+03:00
Общество

Петербуржцев бесплатно будут лечить в клинике МЧС

Медицинский центр, расположенный в Приморском районе, начнет принимать пациентов по ОМС
Петр КИБЕР
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Медцентр МЧС начнет принимать петербуржцев по полису ОМС. Фоо: vk.com/nrcermМедцентр МЧС начнет принимать петербуржцев по полису ОМС. Фоо: vk.com/nrcerm
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Красивый и современнейший медицинский центр МЧС, который был построен в Приморском районе Санкт-Петербурга в середине 2000-х, станет принимать пациентов из числа местных жителей. Договоренность со Смольным об этом была достигнута в конце августа 2019 года.

- Мы часто слышим жалобы, что необходимо уезжать в другой конец города, чтобы получить высокотехнологичную специализированную помощь. Соглашение - первый шаг к тому, чтобы пациенты, живущие в Приморском районе, могли воспользоваться услугами оснащенной по самым современным стандартам клиники МЧС, - заявила на церемонии передачи подписанного Соглашения о намерениях вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

Надо сказать, что в Приморском районе живет 564 000 человек, при этом крупного многопрофильного стационара здесь просто нет. Центр МЧС, в свою очередь, работает круглосуточно и рассчитан на 550 коек. В год здесь принимают 15 тысяч пациентов, их которых только 1600 – петербуржцы. А ведь у Медцентра есть отличные возможности лечить онкобольных, людей с нарушением мозгового кровообращения и оказывать другую помощь.

Теперь жителям города не надо будет платить за эти услуги, а лечить их станут по полису Обязательного медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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