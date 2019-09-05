Пьяная девушка-психолог разбила сковородкой пять иномарок на Гражданском проспекте

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-05T18:03:19+03:00

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Расстроенная женщина - это всегда опасно. Особенно, если девушка немного нетрезвая и у нее в руках сковородка. Привычным рукам инструментом дама может натворить много дел. Что и произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, где пострадавшими оказались мирно стоявшие автомобили.

- Пьяная девушка в расстроенных чувствах вышла из квартиры во двор дома на Гражданском проспекте и сковородкой повредила пять иномарок, - пишут «Невские новости».

Неизвестно, чем была так опечалена юная леди, и в чем провинились машины, но у всех них оказались разбиты стекла и помяты кузова. Повреждены были Audi, Toyota, Renault, Skoda и KIA.

Владельцы авто обратились в полицию и вскоре девушку задержали. Погромщицей оказалась 28-летняя уроженка Тувы, психолог по профессии. Теперь ей придется возместить ущерб автомобилистам (больше 150 тысяч рублей) и ответить за буйство эмоций перед законом - дело заведено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU