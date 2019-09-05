2019-09-05T18:10:59+03:00
Дом. Семья

Догмены и кэтмены: Первое в России косплей-шоу «Мимикон» для животных пройдет в Санкт-Петербурге

Фестиваль состоится в «Ленэкспо»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Косплей для домашний животных впервые пройдет в Санкт-Петербурге.Косплей для домашний животных впервые пройдет в Санкт-Петербурге.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября 2019 года, в «Ленэкспо» пройдет фестиваль «МимиFEST», на который можно будет прийти со своим питомцам. Гостей ждет насыщенная программа. Это и конкурсы с призами, и лекции от ветеринаров и специалистов по бьюти-новинкам для животных. Но главной фишкой грядущего «МимиFEST» станет первое в России косплей-шоу для домашних животных «Мимикон».

Все мы знаем, что у многих хозяев домашних животных с фантазией все в порядке, поэтому ожидаем увидеть на фестивале и догмэнов - собачек в костюма Бэтмена, и кэтменов.

Костюмы для своих питомцев придумывают сами хозяева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Костюмы для своих питомцев придумывают сами хозяева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Также во все дни фестиваля посетителей ожидают интерактивные зоны с котами, енотами, минипигами, пони, верблюдом, ламой и многими чудными грызунами, - добавили в «Ленэкспо». - На фестивале также выступят зооблогеры и известные заводчики с интересными и, главное, полезными лекциями для любителей животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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