Стало известно, насколько подорожают школьные обеды в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-05T18:22:46+03:00

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В грядущем 2020 году обучающимся в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга придется тратить чуть больше денег на еду. На официальном сайте Смольного опубликовали документ с новым постановлением о стоимости питания. Из него следует, что цена завтрака поднимется на 2 рубля, а обед и его комплексная версия будут дороже на 4 и 6 рублей соответственно.

- Правительство установило новую стоимость питания в государственных образовательных учреждениях в следующих размерах: завтрак - 61 рубль, обед – 106 рублей и комплексный обед – 167 рублей в день, - говорится в официальном постановлении.

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Контроль за выполнение возложили на вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова. Стоит отметить, что дети из семей льготных категорий граждан все еще будут иметь право на бесплатные обеды или же на денежную компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU