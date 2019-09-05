Последняя работа от HoodGraff: В Петербурге закрасили портрет Бодрова-младшего
Белорусские художники HoodGraff, известные в Санкт-Петербурге своими граффити, в ночь на 5 августа начали закрашивать с трансформаторной будки у Александро-Невской лавры свое творение – шестиметровое изображение Сергея-Бодрова-младшего. Этот рисунок они сделали еще в 2014 году, и для многих фанатов фильма «Брат» это место было своеобразным уголком памяти известного актера.
Правда, закрашенное место на стене долго не пустовало: граффитисты перерисовали портрет и это станет последним творением HoodGraff в этом сезоне в Петербурге. Об этом журналисту «КП» заявил Артем Бурж.
Эта работа HoodGraff в Санкт-Петербурге станет последней.Фото: Олег ЗОЛОТО
- Прошло ровно пять лет, как нам было что-то обещано, в частности, 102 площадки для рисования, легализацию граффити в Санкт-Петербурге, - вздыхает Артем. - Я думаю, дальше у нас будет свой путь. Бороться больше сил уже нет ни с кем. Если эту работу тоже закрасят - ну флаг им в руки.
В Петербурге закрасили портрет Бодрова-младшего.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU