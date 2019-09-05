2019-09-05T19:22:03+03:00
Общество

Последняя работа от HoodGraff: В Петербурге закрасили портрет Бодрова-младшего

Граффитисты перерисуют героя фильма «Брат» на свой страх и риск
Ксения АЛЕШИНА
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Портрет Бодрова-младшего закрасили на будке в Санкт-Петербурге. И нарисовали новый.Портрет Бодрова-младшего закрасили на будке в Санкт-Петербурге. И нарисовали новый.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Белорусские художники HoodGraff, известные в Санкт-Петербурге своими граффити, в ночь на 5 августа начали закрашивать с трансформаторной будки у Александро-Невской лавры свое творение – шестиметровое изображение Сергея-Бодрова-младшего. Этот рисунок они сделали еще в 2014 году, и для многих фанатов фильма «Брат» это место было своеобразным уголком памяти известного актера.

Правда, закрашенное место на стене долго не пустовало: граффитисты перерисовали портрет и это станет последним творением HoodGraff в этом сезоне в Петербурге. Об этом журналисту «КП» заявил Артем Бурж.

Эта работа HoodGraff в Санкт-Петербурге станет последней. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эта работа HoodGraff в Санкт-Петербурге станет последней.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Прошло ровно пять лет, как нам было что-то обещано, в частности, 102 площадки для рисования, легализацию граффити в Санкт-Петербурге, - вздыхает Артем. - Я думаю, дальше у нас будет свой путь. Бороться больше сил уже нет ни с кем. Если эту работу тоже закрасят - ну флаг им в руки.

В Петербурге закрасили портрет Бодрова-младшего.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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