Школьница, на которую упали леса с арки Главного штаба, верит в выздоровление
Чуть больше года назад, в августе 2018-го, Петербург облетела новость: несколько человек засыпало строительными лесами, которые рухнули с арки Главного штаба из-за сильного ветра. В числе пострадавших оказались два итальянских туриста и 15-летняя петербурженка. Ей и досталось больше всех - девушка потеряла возможность ходить. С момента трагедии прошло много времени, но Диана не унывает и верит в выздоровление.
- Мы заказали в Германии очень крутую коляску и с нетерпением ждем, когда нам ее привезут, - рассказала газете «Петербургский дневник» мама девочки Людмила.
По ее словам, Диана чувствует себя хорошо. Вскоре девушка отправится на продолжение реабилитации в Сестрорецк, а осенью 2019 года будет сделана очередная операция в Институте имени Турнера.
И хоть поначалу на восстановление шансов было мало, сейчас врачи отмечают положительную динамику. А пока семья девушки (кроме мамы у нее есть младшая сестра) обживается в новой «двушке» в Шушарах. Главное, что в доме есть лифт - Диану могут вывозить на прогулки на улицу. Это большая радость для девушки, ставшей инвалидом в 15 лет.
Около Дворцовой площади на людей рухнули строительные леса.Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU