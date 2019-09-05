Школьница, на которую упали леса с арки Главного штаба, верит в выздоровление

СЕГОДНЯ 19:13 2019-09-05T19:13:17+03:00

Уже 16-летняя Диана все еще не может ходить, но верит в выздоровление. Фото: СОЦСЕТИ

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Чуть больше года назад, в августе 2018-го, Петербург облетела новость: несколько человек засыпало строительными лесами, которые рухнули с арки Главного штаба из-за сильного ветра. В числе пострадавших оказались два итальянских туриста и 15-летняя петербурженка. Ей и досталось больше всех - девушка потеряла возможность ходить. С момента трагедии прошло много времени, но Диана не унывает и верит в выздоровление.

- Мы заказали в Германии очень крутую коляску и с нетерпением ждем, когда нам ее привезут, - рассказала газете «Петербургский дневник» мама девочки Людмила.

По ее словам, Диана чувствует себя хорошо. Вскоре девушка отправится на продолжение реабилитации в Сестрорецк, а осенью 2019 года будет сделана очередная операция в Институте имени Турнера.

И хоть поначалу на восстановление шансов было мало, сейчас врачи отмечают положительную динамику. А пока семья девушки (кроме мамы у нее есть младшая сестра) обживается в новой «двушке» в Шушарах. Главное, что в доме есть лифт - Диану могут вывозить на прогулки на улицу. Это большая радость для девушки, ставшей инвалидом в 15 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/665284" frameborder="0"></iframe> Около Дворцовой площади на людей рухнули строительные леса.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU