Босса петербургской преступной группы нашли в Испании и осудили в Выборге

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-05T20:02:29+03:00

Босс извлек для себя доход почти в 50 миллионов и скрылся от правосудия в жаркой Испании. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Украсть 47 миллионов рублей и затеряться в Испании – такой план пытался осуществить Марсель М. – организатор преступной группы в Петербурге. На территории нашей области злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью.

Схема преступников была приблизительно такой: обналичить деньги, которые принадлежат различным фирмам, чтобы помочь им уклониться от уплаты налогов. В результате мужчина обогатился почти на 50 миллионов и скрылся от правосудия в жаркой Испании. Однако там ему не дали беззаботно отдохнуть российские правоохранительные органы – его арестовали и доставили обратно в Петербург.

- Лидера группировки признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей в казну государства, - сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Пока что приговор для организатора преступной группы не вступил в законную силу. Что же касается остальных фигурантов дела – их уже аналогично осудили.

ИСТОЧНИК KP.RU