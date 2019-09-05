Босса петербургской преступной группы нашли в Испании и осудили в Выборге
Украсть 47 миллионов рублей и затеряться в Испании – такой план пытался осуществить Марсель М. – организатор преступной группы в Петербурге. На территории нашей области злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью.
Схема преступников была приблизительно такой: обналичить деньги, которые принадлежат различным фирмам, чтобы помочь им уклониться от уплаты налогов. В результате мужчина обогатился почти на 50 миллионов и скрылся от правосудия в жаркой Испании. Однако там ему не дали беззаботно отдохнуть российские правоохранительные органы – его арестовали и доставили обратно в Петербург.
- Лидера группировки признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему придется выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей в казну государства, - сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Пока что приговор для организатора преступной группы не вступил в законную силу. Что же касается остальных фигурантов дела – их уже аналогично осудили.
ИСТОЧНИК KP.RU