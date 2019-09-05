На Ленобласть надвигаются грозы и сильный ветер

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-05T19:37:36+03:00

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Наступившая осень, хоть пока и радует погодой и бабьем летом, но все же напоминает о своем характере. Так, 6 сентября в Ленинградской области ждут ухудшения метеоусловий. Местное управление МЧС предупреждает жителей региона о возможном ударе стихии.

- 06 сентября 2019 года на территории Ленинградской области местами ожидаются грозы, в прибрежных районах порывы ветра до 14 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства со с ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Чтобы избежать неприятностей, жителям советуют закрыть окна и двери, убрать все вещи со дворов и балконов, а также не выходить лишний раз на улицу. Людям советуют избегать деревьев, рекламных щитов и прочих конструкций, которые могут рухнуть от порыва ветра. А машину лучше поставить в гараж или на открытое место.

ИСТОЧНИК KP.RU