2019-09-05T19:37:36+03:00
Общество

На Ленобласть надвигаются грозы и сильный ветер

Удар стихии обрушится на 47-й регион 6 сентября
Петр КИБЕР
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6 сентября в Ленобласти ждут грозы и сильный ветер.6 сентября в Ленобласти ждут грозы и сильный ветер.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Наступившая осень, хоть пока и радует погодой и бабьем летом, но все же напоминает о своем характере. Так, 6 сентября в Ленинградской области ждут ухудшения метеоусловий. Местное управление МЧС предупреждает жителей региона о возможном ударе стихии.

- 06 сентября 2019 года на территории Ленинградской области местами ожидаются грозы, в прибрежных районах порывы ветра до 14 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства со с ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Чтобы избежать неприятностей, жителям советуют закрыть окна и двери, убрать все вещи со дворов и балконов, а также не выходить лишний раз на улицу. Людям советуют избегать деревьев, рекламных щитов и прочих конструкций, которые могут рухнуть от порыва ветра. А машину лучше поставить в гараж или на открытое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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