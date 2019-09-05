На улице Чайковского в Петербурге вывесили списки погибших блокадников

СЕГОДНЯ 20:39 2019-09-05T20:39:53+03:00

На доме №2 на улице Чайковского в Петербурге развесили списки погибших в нем блокадников. Фото: vk.com/blokadaleningrada2019

В годы блокады в этом доме погибли 319 людей, многие из них умирали целыми семьями

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Близится 8 сентября – День памяти жертв блокады. Волонтеры одноименной акции уже не первый день напоминают петербуржцам о приближении скорбной даты. Так на доме №2 на улице Чайковского они развесили списки погибших в нем блокадников.

- Когда ты смотришь на количество людей, что погибли за несколько месяцев в одном-единственном доме, обращаешь внимание на их имена, то ты острее чувствуешь это событие и хотя бы в какой-то мере испытываешь сопричастность, – рассказывает руководитель акции Анастасия Принцева.

Ранее волонтеры выпустили мобильное приложение «Блокада.Имена», которое можно скачать в App Store. Теперь с помощью интерактивной карты петербуржцы могут увидеть имена погибших на той или иной улице вместе с их биографическими данными и местами захоронений.

- Списки жертв блокады слишком огромные и безличные, особенно если в них нет твоих родных. Глядя на них, я подумал о том, как трагедия сотен тысяч превращается в сухую статистику, в отчет о потерях, а ведь эти люди мои соседи, они жили в тех же домах, тех же квартирах. Поэтому это приложение - попытка увидеть и ощутить это соседство, – объясняет разработчик приложения Алексей Подласов.

На данный момент база поиска состоит из 376 тысяч имен, но она постоянно дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU