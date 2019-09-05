2019-09-05T20:53:39+03:00
Происшествия

Иномарка сбила двух детей, выбегающих из-за припаркованной машины

По факту ДТП в Колпино ведется проверка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Двое детей пострадали в Колпино, выбежав на проезжую часть.Двое детей пострадали в Колпино, выбежав на проезжую часть.Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодняшним вечером в Колпино двое мальчиков 10 и 11 лет решили быстро перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода. Вдобавок поле зрения им ограничивал большой автобус, припаркованный рядом. Как итог – неосторожных детей сбил водитель синей «Мазды».

- Пострадавшие дети целы и находятся в удовлетворительном состоянии. Водитель тоже в порядке, но у его машины оторвано правое боковое зеркало, - пояснили «КП-Санкт-Петербург» в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Петербургу.

Пользователи соцсетей уже успели горячо обсудить происшествие. Кто-то желает здоровья детям и рад, что все обошлось. Другие же обвиняют мальчиков в небрежности и ругают нерадивых родителей за то, что они не научили своих чад элементарным правилам безопасности. Добавим, что сейчас по факту ДТП ведется проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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