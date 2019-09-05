Самую большую картину Репина вернули в Русский музей

5 Сент. 21:22 2019-09-05T21:22:48+03:00

До этого полотно находилось в Третьяковке на выставке в честь 175 лет со дня рождения петербургского художника

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Все картины Илья Ефимовича Репина вернули домой - в Русский музей Санкт-Петербурга. Это ни много ни мало целых 54 живописных и 24 графических произведения. Все полотна мастера гостили в Третьяковской галерее в рамках выставки, посвященной 175-летию художника.

- Важным и ответственным событием выставки в Москве было экспонирование самого большого полотна Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» размером 4 на 8 метров, - делятся сотрудники Русского музея в соцсетях.

Добавим, что такие монументальные полотна следует перевозить крайне осторожно. Их наматывают на специальный вал десятки людей. За этим процессом обычно пристально следят реставраторы. Совсем скоро эта гигантская картина Репина займет свое привычное место в зале №54 Михайловского дворца. После этого на нее снова смогут посмотреть любые посетители музея.

ИСТОЧНИК KP.RU