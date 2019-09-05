2019-09-05T21:56:29+03:00
Дом. Семья

Истощен, с переломом и гниением: Волонтеры спасают несчастного енота, попавшего в ДТП

Животное еле шевелится. но начало самостоятельно кушать [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Енот уже может кушать, а это хороший знак.Енот уже может кушать, а это хороший знак.
Изменить размер текста:

Волонтеры центра помощи диким животным «Велес» славятся своей отзывчивостью по отношению к проблемам братьев наших меньших. Вот и сейчас они нашли енота, который, судя по всему, еле пережил ДТП. Что конкретно случилось со зверем неизвестно, но выглядит он страшно.

- Поступил новенький зверек. У него предварительно открытый перелом и гниение. Также он совсем обезвожен, - рассказывают волонтеры в своей официальной группе «РКЦентр «ВЕЛЕС» - помощь диким животным».

Исходя из опубликованного сотрудниками центра видео, енот действительно находится в плохом состоянии. Он лежит и тихонько слизывает еду, но почти не шевелится. Волонтеры подробнее сняли спину животного, на которой среди густой шерсти заметен лысый островок с разлагающейся кожей. Но в «Велесе» верят в лучшее: еноту предстоит лечение, которое должно поднять его на лапы. Петербуржцы активно сочувствуют зверьку в комментариях, благодарят волонтеров, а также отмечают, что если енот уже может кушать, то это хороший знак.

Новенький парень, ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самую большую картину Репина вернули в Русский музей
Иномарка сбила двух детей, выбегающих из-за припаркованной машины
На улице Чайковского в Петербурге вывесили списки погибших блокадников
Босса петербургской преступной группы нашли в Испании и осудили в Выборге
На Ленобласть надвигаются грозы и сильный ветер
Последняя работа от HoodGraff: В Петербурге закрасили портрет Бодрова-младшего
Школьница, на которую упали леса с арки Главного штаба, верит в выздоровление
В Смольном наградили Вячеслава Бутусова и Василия Герелло
Стало известно, насколько подорожают школьные обеды в Петербурге
Три египтянина и ливиец не смогли прорваться в Европу через Ленобласть
Влюбленные из Петербурга застряли на 150-метровой скале Парус
Догмены и кэтмены: Первое в России косплей-шоу «Мимикон» для животных пройдет в Санкт-Петербурге
Пьяная девушка-психолог разбила сковородкой пять иномарок на Гражданском проспекте
Петербуржцев бесплатно будут лечить в клинике МЧС
«Тимуровец» помог пенсионерке отнести домой покупки, избил и ограбил ее в центре Петербурга
Под Приозерском КамАЗ снес «Шевроле» - 82-летняя пассажирка иномарки погибла
Пропавшую 1 сентября школьницу нашли в Выборгском районе
Ничего святого: Тысячи просфор для богослужения выкинули в Неву
Житель Тихвина получил 18 лет за изнасилование и убийство тещи
Ничего необычного: Петербуржец выгуливал рысь на берегу Невы
Петербургский писатель взял премию «Книга года 2019»
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 миллиардов рублей
В Петергофе похитили мужчину, засунув его в багажник
В Ленинградской области рядом с кладбищем нашли человеческие останки
Один погиб и трое отравились этанолом в Петербурге
Метрополитен: Станции радиуса еще должен принять технадзор
Страшная утренняя находка: в доме на Московском проспекте жители обнаружили труп в кресле