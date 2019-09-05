Истощен, с переломом и гниением: Волонтеры спасают несчастного енота, попавшего в ДТП

5 Сент. 21:55 2019-09-05T21:56:29+03:00

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Волонтеры центра помощи диким животным «Велес» славятся своей отзывчивостью по отношению к проблемам братьев наших меньших. Вот и сейчас они нашли енота, который, судя по всему, еле пережил ДТП. Что конкретно случилось со зверем неизвестно, но выглядит он страшно.

- Поступил новенький зверек. У него предварительно открытый перелом и гниение. Также он совсем обезвожен, - рассказывают волонтеры в своей официальной группе «РКЦентр «ВЕЛЕС» - помощь диким животным».

Исходя из опубликованного сотрудниками центра видео, енот действительно находится в плохом состоянии. Он лежит и тихонько слизывает еду, но почти не шевелится. Волонтеры подробнее сняли спину животного, на которой среди густой шерсти заметен лысый островок с разлагающейся кожей. Но в «Велесе» верят в лучшее: еноту предстоит лечение, которое должно поднять его на лапы. Петербуржцы активно сочувствуют зверьку в комментариях, благодарят волонтеров, а также отмечают, что если енот уже может кушать, то это хороший знак.

Новенький парень, ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU