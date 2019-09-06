2019-09-06T08:16:27+03:00
Происшествия

Водитель маршрутки уснул за рулем и спровоцировал серьезное ДТП под Сестрорецком

«Жигули» чудом не разнесло в клочья
Лилия КОЗЛОВА
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Уснувший водитель маршрутки спровоцировал серьезное ДТП под ПетербургомУснувший водитель маршрутки спровоцировал серьезное ДТП под ПетербургомФото: СОЦСЕТИ
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Поздно вечером в четверг, 5 сентября, на Приморском шоссе под Петербургом произошло серьезное ДТП. Водитель маршрутки потерял управление, подрезал едущий автомобиль «Жигули» и буквально «спихнул» его с дороги. Очевидцы говорят, что водитель «легковушки» родился в рубашке.

- На Приморском шоссе: на въезде в Сестрорецк произошло ДТП. По некоторой информации, водитель маршрутки уснул. Все живы, - рассказал в соцсетях свидетель аварии.

Службы быстро приехали на место и осмотрели участников этого инцидента. Место аварии выглядит довольно-таки жутко. «Жигули» на скорости влетел в отбойник вдоль шоссе. Как отмечают петербуржцы, обсуждая аварию в сети, об ограждения «постоянно машины рвутся на клочья». Однако старенький отечественный автопром оказался прочнее, и водитель отделался травмами.

Сотрудники ГИБДД Петербурга зафиксировали аварию и проводят проверку для установления всех обстоятельств, которые привели к инциденту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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