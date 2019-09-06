Три автобуса и легковая столкнулись на съезде с КАД на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-06T08:59:03+03:00

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Как говорится, утро начинается не с кофе, а с пробки. На севере Петербурга в пятницу, 6 сентября, тесно. После съезда с Кольцевой автодороги (КАД) на проспекте Культуры с восьми часов утра образовывается затор. Причиной тому массовая авария, причем с участием крупного автотранспорта: трех автобусов и одной легковой машины.

- На проспекте Культуры в сторону проспекта Просвещения от КАД собрался «паровоз» из трех автобусов и «легковой», - сообщила из пробки петербурженка, опубликовав информацию о ДТП в соцсети «ВКонтакте».

Водители, спешащие отвезти детей в школу, чтобы еще успеть на работу, нервничают в пробке. Сейчас затор растянулся от съезда с КАД до проспекта Просвещения. Дальше дорога свободнее.

Также мешает проезду авария на Богатырском проспекте рядом с Удельным парком. На проспекте Энгельса рядом с метро «Озерки», где каждое утро образовывается затор, ДТП в среднем ряду, которое тоже усложняет движение.

ИСТОЧНИК KP.RU