2019-09-06T08:59:03+03:00
Происшествия

Три автобуса и легковая столкнулись на съезде с КАД на севере Петербурга

Утро на проспекте Культуры начинается с пробки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Три автобуса и легковушка устроили ДТП на севере ПетербургаТри автобуса и легковушка устроили ДТП на севере ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Как говорится, утро начинается не с кофе, а с пробки. На севере Петербурга в пятницу, 6 сентября, тесно. После съезда с Кольцевой автодороги (КАД) на проспекте Культуры с восьми часов утра образовывается затор. Причиной тому массовая авария, причем с участием крупного автотранспорта: трех автобусов и одной легковой машины.

- На проспекте Культуры в сторону проспекта Просвещения от КАД собрался «паровоз» из трех автобусов и «легковой», - сообщила из пробки петербурженка, опубликовав информацию о ДТП в соцсети «ВКонтакте».

Водители, спешащие отвезти детей в школу, чтобы еще успеть на работу, нервничают в пробке. Сейчас затор растянулся от съезда с КАД до проспекта Просвещения. Дальше дорога свободнее.

Также мешает проезду авария на Богатырском проспекте рядом с Удельным парком. На проспекте Энгельса рядом с метро «Озерки», где каждое утро образовывается затор, ДТП в среднем ряду, которое тоже усложняет движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники продали петербуржцу «старинные монеты» за 88 тысяч рублей
Сад Даниила Гранина в Петербурге открылся после ремонта
Суд арестовал петербуржца, который стрелял из ружья на детской площадке
В Петербурге 6 сентября откроется обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда
Петербуржца оштрафовали на 10 тысяч рублей за расистские комментарии в соцсети
Два петербуржца украли железные двери от бывшего бомбоубежища
Кипятком залило 10 этажей жилого дома в Калининском районе Петербурга
Подозреваемые в поджогах дорогих иномарок в Петербурге попались в руки полиции
Нева, Волхов, Волга и Днепр: Реставрация скульптур Ростральных колонн вышла на финишную прямую
Ночной рейс из Петербурга в Тунис задержали на 17 часов
Рецидивист изнасиловал и убил тещу в Ленобласти
Петербуржцы разгадывают «тайное послание», появившееся в метро
Водитель маршрутки уснул за рулем и спровоцировал серьезное ДТП под Сестрорецком
Истощен, с переломом и гниением: Волонтеры спасают несчастного енота, попавшего в ДТП
Самую большую картину Репина вернули в Русский музей
Иномарка сбила двух детей, выбегающих из-за припаркованной машины
На улице Чайковского в Петербурге вывесили списки погибших блокадников
Босса петербургской преступной группы нашли в Испании и осудили в Выборге
На Ленобласть надвигаются грозы и сильный ветер
Последняя работа от HoodGraff: В Петербурге закрасили портрет Бодрова-младшего
Школьница, на которую упали леса с арки Главного штаба, верит в выздоровление