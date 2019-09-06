Петербуржцы разгадывают «тайное послание», появившееся в метро

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-06T09:59:48+03:00

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Жители Санкт-Петербурга накануне вечером, 5 сентября, заметили в вагоне метро на бегущей строке, где обычно пишется следующая станция, необычные символы. Одного горожанина это так взволновало, что он не смог не поделиться с этим «явлением» в социальной сети и опубликовал видео в группе «ВКонтакте». Комментаторы из Северной столицы подхватили его стали пытаться разгадать «тайное послание».

- Систему метро взломали китайцы, - пошутил автор видео.

Действительно, если приглядеться, символы, мерцающие на бегущей строке, несколько напоминают иероглифы.

Петербуржцы, фантазируя на тему, предположили, что это кардиограмма машиниста поезда в конце дня. Также кто-то из комментаторов решил, что это Азбука Морзе, и даже начал считать, но так и не выяснил, что же говорилось в послании.

Другие, не решившись вступить в игру «тайны», отметили, что странные символы на табло свойственны тестовому режиму бегущей строки и никакого послания в них нет.

"Тайное послание" на бегущей строке в Петербургском метро .

ИСТОЧНИК KP.RU