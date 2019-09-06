Ночной рейс из Петербурга в Тунис задержали на 17 часов

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-06T09:55:41+03:00

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В аэропорту «Пулково» снова задержки. На этот раз остались недовольны жители Петербурга, которые собирались сегодня ночью вылететь на отдых в Тунис, а вместо этого вынуждены будут прождать посадку на борт еще минимум 17 часов. Речь идет о рейсе TU 261 в Монастир авиакомпании Tunis Air, который должен был вылететь из Северной столицы в 4:15 6 сентября.

- Должны были вылететь в 4:15, сперва перенесли на 5:30, сейчас перенесли на 21:50, - пожаловались пассажиры в социальной сети.

Также они поделились видео, на котором толпа расстроенных и разозленных людей пытаются выяснить у представителей авиакомпании, где и как им получить компенсацию за потраченное время. Ведь пассажиры теряют целый день из-за задержки самолета.

Некоторые пассажиры рейса рассказали в сети, что причиной задержки стало то, что самолет из Туниса «забыл прилететь». Кроме того, людям уже дали талоны на еду и расселили в гостинице для комфортного ожидания вылета.

Рейс из Петербурга в Тунис 6 сентября задержали на 17 часов .

ИСТОЧНИК KP.RU