2019-09-06T10:54:52+03:00
Общество

Нева, Волхов, Волга и Днепр: Реставрация скульптур Ростральных колонн вышла на финишную прямую

Завершат работы уже к середине сентября
Петр КИБЕР
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Скульптуры Ростральных колонн прошли реставрацию и готовы к открытию. Фото: КГИОПСкульптуры Ростральных колонн прошли реставрацию и готовы к открытию. Фото: КГИОП
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Побелели и похорошели «реки» - Нева, Волхов, Волга и Днепр. Точнее не сами водные артерии, а символизирующие их скульптуры, установленные у подножия Ростральных колонн. Пока они скрыты за лесами, но реставрация, идущая весной 2019 года, уже подходит к концу.

- Со временем фигуры разрушаются, в трещины попадает вода, которая замерзает и оттаивает, разрушая камень. Кроме того, скульптуры испытывают сильную антропогенную нагрузку - от рук человека, - сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Сейчас реставраторы уже удалили с поверхности скульптур защитное покрытие, все атмосферные загрязнения грязь и прочее. Затем специалисты укрепили пудостский известняк из которого изготовлены скульптуры и исправили все дефекты.

Осталось завершить последние работы и скульптуры четырех великих рек вновь предстанут перед горожанами во всей своей красе- до конца сентября строительные леса будут сняты.

Справка «КП»:

Скульптуры Волга и Днепр расположены у северной колонны, а Нева и Волхов - у южной. Они созданы в 1805-1810 годах скульпторами Жозефом Камберленом и Жаком Тибо, каменотес - Самсон Суханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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