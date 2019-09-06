2019-09-06T11:16:53+03:00
Происшествия

Кипятком залило 10 этажей жилого дома в Калининском районе Петербурга

Управляющая компания целый час не перекрывала воду [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
10 этажей залило кипятком жилой дом на Кондратьевском проспекте в Петербурге10 этажей залило кипятком жилой дом на Кондратьевском проспекте в ПетербургеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В жилом доме в Калининском районе Санкт-Петербурга рано утром в пятницу, 6 сентября, произошло серьезное ЧП. Как минимум 10 этажей затопило горячей водой, которая около часа хлестала из одной из квартир. Жильцы жалуются на то, что пока кипяток бурной рекой растекался по всему дому, управляющая компания не предпринимала никаких действий.

- В доме 68, корпус 4 по Кондратьевскому проспекту прорвало трубу в несданной квартире на 22-м этаже. Управляющая компания не реагировала должным образом, не вскрывали квартиру и перекрывали воду пока из квартиры лился кипяток, - местный житель.

По словам очевидцев, горячей водой залило как минимум 10 этажей вниз. При этом вода продолжает просачиваться дальше.

Пострадавшие соседи дома на Кондратьевском опубликовали видео ЧП в сети. На кадрах видно, как люди ходят по коридорам дома, которые залиты водой, как минимум, по щиколотку. Некоторые перемещаются в резиновых сапогах и жалуются на то, что вода очень горячая.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что с трубы слетела заглушка в пустующей квартиры. Сообщений о пострадавших от кипятка не поступало. Однако сколько оказалось испорченных ремонтов в квартирах, еще не известно.

На Кондратьевском проспекте этажей в жилом доме залило кипяток .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники продали петербуржцу «старинные монеты» за 88 тысяч рублей
Сад Даниила Гранина в Петербурге открылся после ремонта
Суд арестовал петербуржца, который стрелял из ружья на детской площадке
В Петербурге 6 сентября откроется обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда
Петербуржца оштрафовали на 10 тысяч рублей за расистские комментарии в соцсети
Два петербуржца украли железные двери от бывшего бомбоубежища
Подозреваемые в поджогах дорогих иномарок в Петербурге попались в руки полиции
Нева, Волхов, Волга и Днепр: Реставрация скульптур Ростральных колонн вышла на финишную прямую
Ночной рейс из Петербурга в Тунис задержали на 17 часов
Рецидивист изнасиловал и убил тещу в Ленобласти
Петербуржцы разгадывают «тайное послание», появившееся в метро
Три автобуса и легковая столкнулись на съезде с КАД на севере Петербурга
Водитель маршрутки уснул за рулем и спровоцировал серьезное ДТП под Сестрорецком
Истощен, с переломом и гниением: Волонтеры спасают несчастного енота, попавшего в ДТП
Самую большую картину Репина вернули в Русский музей
Иномарка сбила двух детей, выбегающих из-за припаркованной машины
На улице Чайковского в Петербурге вывесили списки погибших блокадников
Босса петербургской преступной группы нашли в Испании и осудили в Выборге
На Ленобласть надвигаются грозы и сильный ветер
Последняя работа от HoodGraff: В Петербурге закрасили портрет Бодрова-младшего
Школьница, на которую упали леса с арки Главного штаба, верит в выздоровление