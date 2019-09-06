Кипятком залило 10 этажей жилого дома в Калининском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-06T11:16:53+03:00

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В жилом доме в Калининском районе Санкт-Петербурга рано утром в пятницу, 6 сентября, произошло серьезное ЧП. Как минимум 10 этажей затопило горячей водой, которая около часа хлестала из одной из квартир. Жильцы жалуются на то, что пока кипяток бурной рекой растекался по всему дому, управляющая компания не предпринимала никаких действий.

- В доме 68, корпус 4 по Кондратьевскому проспекту прорвало трубу в несданной квартире на 22-м этаже. Управляющая компания не реагировала должным образом, не вскрывали квартиру и перекрывали воду пока из квартиры лился кипяток, - местный житель.

По словам очевидцев, горячей водой залило как минимум 10 этажей вниз. При этом вода продолжает просачиваться дальше.

Пострадавшие соседи дома на Кондратьевском опубликовали видео ЧП в сети. На кадрах видно, как люди ходят по коридорам дома, которые залиты водой, как минимум, по щиколотку. Некоторые перемещаются в резиновых сапогах и жалуются на то, что вода очень горячая.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что с трубы слетела заглушка в пустующей квартиры. Сообщений о пострадавших от кипятка не поступало. Однако сколько оказалось испорченных ремонтов в квартирах, еще не известно.

На Кондратьевском проспекте этажей в жилом доме залило кипяток .

ИСТОЧНИК KP.RU