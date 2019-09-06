Два петербуржца украли железные двери от бывшего бомбоубежища

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-06T11:29:21+03:00

Сборщики цветмета готовы сдать в пункт приема все, что угодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заработать на их сдаче в пункт приема металла не удалось

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Два ушлых «металлиста» попались в руки сотрудников полиции Адмиралтейского района поздно вечером 5 сентября. Подозрительных мужчин, грузящих что-то тяжелое в «Газель», заметили жители дома номер 12 по переулку Пирогова. Они и вызвали стражей порядка.

- Были задержаны двое граждан, 1982 и 1988 года рождения, которые сняли две металлические двери в открытом подвале бывшего бомбоубежища и погрузили их в автомашину, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На вопрос полицейских кто разрешил им взять чужое имущество, сборщики металла ответить затруднились.

В итоге оба незадачливых мужчины были доставлены в отделение, где на них составили протокол. Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства дела, если в деяниях злоумышленников найдут криминальную составляющую, то в отношении них заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU