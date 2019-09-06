Петербуржца оштрафовали на 10 тысяч рублей за расистские комментарии в соцсети

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-06T11:38:02+03:00

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В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд в пятницу, 6 сентября, рассмотрел дело об оскорбительных и расистских комментариях, оставленных местным жителем в социальной сети. Получилось так, что мужчину довел до серьезного разбирательства его несдержанность. Вот, уж действительно, когда «язык мой – враг мой».

- Подсудимый с 21 августа по 9 декабря 2018 года, участвуя в обсуждениях одного спортивного сообщества в социальной сети «ВКонтакте», оставлял комментарии оскорбительного характера, содержащие, в том числе, оскорбления по национальному признаку и призывы к насилию, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Отмечается, что группа была открытая, поэтому все комментарии были в открытом доступе и их мог прочитать любой пользователь интернета. Во время проверки публикаций, экспертиза подтвердила, что в текстовых комментариях содержится совокупность лингвистических и психологических признаков унижения достоинства человека по признаку расы и национальности.

Во время слушания комментатор признал свою вину и объяснил, что в момент написания у него происходило минутное негативное настроение. Проще говоря, сдержать себя он не мог. Но пообещал больше подобного не писать. Однако мужчине все же придется выплатить назначенный судом штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU