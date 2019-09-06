Сад Даниила Гранина в Петербурге открылся после ремонта

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-06T12:28:14+03:00

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В Санкт-Петербурге на Гангутской улице Центрального района города сад Даниила Гранина открылся после масштабного благоустройства. Имя известного писателя он получил летом 2018 года. В зоне отдыха появились площадки для детей всех возрастов, а также новые цветники, скамейки и деревья.

- Зеленые объекты в центре города имеют, как правило, небольшую площадь и огромную популярность – перед нами стояла задача сделать их функциональными и полезными. Мы постарались учесть пожелания горожан – установили современное оборудование, которое поможет детям развиваться, - отметил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Теперь в саду есть качели, на которых детвора может кататься целой компанией, супер-горка, подвесной мостик и различные турники. При этом, дети постарше совершенно спокойно могут бегать и играть на этой площадке, так как для самых маленьких петербуржцев обустроена своя площадка с мини-горкой, домиком, веселыми качалками, вертушками и песочницей с крышками, которые можно использовать как сидения или столики для игры.

На всех детских площадках садовники бережно уложили мягкое покрытие, а вокруг разбиты яркие цветники и установлены скамейки для отдыхающих родителей.

Также на обновленных газонах появились саженцы рябины, лиственницы, клена и более 100 новых кустов сирени.

ИСТОЧНИК KP.RU