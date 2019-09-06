2019-09-06T12:35:57+03:00
Происшествия

Мошенники продали петербуржцу «старинные монеты» за 88 тысяч рублей

Обманутый мужчина пожаловался на злодеев в полицию
Петр КИБЕР
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Будьте внимательны, мошенники предлагают купить разные "редкие" монеты.Будьте внимательны, мошенники предлагают купить разные "редкие" монеты.Фото: Александр БОЙКО
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Традиционный «развод» с продажей незадачливым горожанам редких, якобы, монет, живет и процветает. Очередной жертвой мошенников стал 36-летний мужчина, которому продали несколько таких «раритетов». Когда подозрения об обмане стали сильными, горе-нумизмат пошел за помощью к стражам порядка.

- В полицию Петроградского района обратился петербуржец, который сообщил, что в конце июля 2019 года на территории Крестовского острова он приобрел у неизвестного мужчины десять монет, которые, по словам продавца, представляют историческую ценность. Ущерб составил 88 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Неизвестно, насколько высоки шансы у мужчины вернуть свои деньги, но сильных надежд питать не стоит. А «Комсомока» предупреждает своих читателей: не покупайте «редких» монет с рук, особенно если вам их предлагают на улице. Скорее всего это будут либо дешевые копии, либо настоящие монеты, но стоящие в разы меньше того, что за них просят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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