2019-09-06T13:00:59+03:00
Происшествия

Годовалая девочка утонула в частном бассейне в Ленобласти

Трагедия произошла в деревне Колтуши Всеволожского района
Лилия КОЗЛОВА
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В бассейне в Ленобласти утонула годовалая девочкаВ бассейне в Ленобласти утонула годовалая девочкаФото: Олег ЗОЛОТО
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Накануне, 5 сентября, несчастный случай унес жизнь маленькой девочки. Ребенок утонул в бассейне. Произошло все в деревне Колтуши Всеволожского района Ленинградской области. Сейчас правоохранители и врачи выясняют обстоятельства произошедшего.

- В четверг, 5 сентября, около пяти часов вечера в деревне Колтуши утонула маленькая девочка. Трагедия произошла в бассейне частного дома. Ребенку не исполнилось еще двух лет. По предварительным данным, это был несчастный случай, - пишут «Невские Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

На место инцидента выезжали сотрудники скорой помощи, а также следственно-оперативная группа, которые занимаются установлением обстоятельств гибели ребенка.

Напомним, что очередная трагедия произошла в бассейне в Турции. Во вторник, 3 сентября, пятилетняя малышка из Архангельской области купалась на территории одного из отелей поселка Оркуджалар и утонула. Как именно произошла трагедия, сейчас выясняют правоохранители. ПО факту гибели девочки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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