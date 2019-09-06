«Книжный червь»: Петербуржец прочитал почти 800 книг за 8 месяцев

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-06T13:29:15+03:00

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Любите ли вы читать также сильно, как молодой человек из Петербурга? Он только за первые восемь месяцев 2019 года осилил почти 800 книг! Об этом рассказали аналитики одного из библиотечных онлайн-сервисов, которые проводили исследование, чтобы выяснить активность и читательские интересы жителей Северной столицы.

- Санкт-Петербург вошел в число городов-рекордсменов по числу книг, прочитанных одним человеком – самый активный пользователь нашей электронной библиотеки из Петербурга с начала 2019 года успел скачать и прочитать 776 книг. Это стало одним из самых впечатляющих результатов чтения в России наряду с рекордами Владивостока (735 книг) и Ставрополя (512 книг), - сообщают специалисты.

Согласно статистике, каждый читатель электронной библиотеки из Питера с января по август прочитал в среднем 43 книги. Больше всего люди читали зимой и весной, а вот летом, когда наступает долгожданная пора отпусков, книги у петербуржцев не так популярны. В это время они обычно отдают предпочтения социальным сетям и музыкальным сервисам. Собственно, в этом нет ничего удивительного.

Большинству жителям Санкт-Петерубрга интересная развлекательная литература. Самой читаемой книгой в 2019 году стал бестселлер по саморазвитию «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели», которую написал Джо Диспенза. Что касается любимых писателей, то самым популярным у петербуржцев русских авторов оказался Виктор Пелевин, а зарубежным - Рэй Брэдбери.

ИСТОЧНИК KP.RU