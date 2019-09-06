Около молочного комбината в Ленобласти нашли мумию

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-06T13:36:01+03:00

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Охранник молочного комбината в городе Луга Ленинградской области во время привычного для него обхода территории наткнулся на ужасную находку – на земле лежали мумифицированные останки человека.

- В 300 метрах в западном направлении от КПП на асфальтированной поверхности рядом с вагончиком - бытовкой обнаружен мумифицированный труп мужчины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Проведенная экспертиза показала, что останки принадлежат мужчине 50-60 лет. Уточняется, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Теперь дело остается за судмедэкспертами, которым направили труп для установления причин смерти погибшего.

Поскольку камерами видеонаблюдения территория не оборудована, не представляется возможность в кратчайшие сроки узнать, каким образом мумия мужчины оказалась в этом месте. Это будут выяснять сотрудники следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU