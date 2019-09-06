Петербурженку разыскивают по подозрению в краже пекинеса Васи

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-06T13:42:50+03:00

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Всегда тяжело, когда пропадают твои домашние питомцы. Многие хозяева очень болезненно воспринимают подобные потери. Чуть ли не ежедневно в социальных сетях появляются печальные посты, опубликованные петербуржцами, которые просят помочь в поисках их четвероногого друга. В основном, животные теряются сами, правда, бывает и такое, что их похищают. Что и случилось у 43-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая осталась без любимого пекинеса по кличке Вася. Оказалось, что собачку у женщины могла украсть 19-летняя петербурженка.

- По подозрению в совершении преступления разыскивается 19-летняя уроженка Санкт-Петербурга, которая открыто совершила хищение собаки породы пекинес. Она уже была судима по статье «Кража», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что девушку с собачкой в компании знакомых 5 сентября заметила проходившая мимо метро «Василеостровская» жительница Северной столицы. В животном женщина узнала пропавшего пекинеса Васю. До этого она видела объявление в интернете о его пропаже. О случившемся она проинформировала правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU