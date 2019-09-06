2019-09-06T14:31:25+03:00
Общество

Чебоксарский «Проектор» пожаловался на проект ликвидации незаконных свалок в Петербурге

Конкурс на рекультивацию территорий на Московском и Пулковском шоссе пришлось отменить
Петр КИБЕР
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Конкурс на проект рекультивации свалок на Москорвском и Пулковском шоссе пришлось отменить.Конкурс на проект рекультивации свалок на Москорвском и Пулковском шоссе пришлось отменить.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Неожиданное препятствие стало на пути ликвидаций незаконных свалок на Московском и Пулковском шоссе в Петербурге. На условия конкурса по проектированию рекультивации объектов внезапно пожаловалось общество с ограниченной ответственностью «НПО Проектор» из города...Чебоксары.

- В обоих конкурсах в договорах на проектирование ликвидации свалок администрация Московского района установила требование об экологическом аудите производимых работ. То есть организация, которая в 2019 году выполнит проект, в 2020 году за рамками договора обязана контролировать сбор, транспортирование и утилизацию отходов, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Санкт-Петербургу.

Комиссия УФАС рассмотрела жалобу чебоксарского «Проектора» и признала что да, требование незаконное. А это значит, что объявленный уже конкурс придется отменить и внести в документацию правки, чтобы потом запустить процесс по новой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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