В центре Петербурга у пенсионерки из Китая украли деньги

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-06T14:42:21+03:00

Туристку из Китая ограбили на 35 тысяч рублей в центре Петербурга Фото: Мария ЛЕНЦ

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67-летняя пенсионерка прилетела из Китая на несколько дней в Санкт-Петербург в начале сентября этого года по туристической визе, чтобы полюбоваться его красотами. Прогуливаясь по одной из центральных достопримечательностей города - Казанской площади, с женщиной произошел неприятный инцидент – ее оставили без крупной суммы денег.

- Неустановленные преступники совершили кражу конверта с денежными средствами в сумме 35 240 рублей из рюкзака у гражданки КНР. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сотрудникам удалось найти и задержать преступников, которые омрачили отдых и настроение китаянке. Ими оказались трое безработных мужчин, двое из которых проживают в Петербурге без регистрации. По всей видимости, лучшим способом заработка денег они считают кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU