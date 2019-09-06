Аннушка разлила масло: 5 машин попали в ДТП на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-06T16:32:43+03:00

Пять машин поскользнулись на масле, разлитом на асфальте, и попали в ДТП на севере Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

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Во время утреннего дождя в пятницу, 6 сентября, в Санкт-Петербурге многие водители попали в ДТП. Скользкие мокрые дороги усложняют манипуляцию автомобилям, создавая опасность. Однако на севере города все еще опаснее: водители заметили маслянистые пятна, расползшиеся по Парашютной улице, которые стали причиной аварий сразу пяти автомобилей.

- На повороте на Парашютной улице в сторону города пять машин убрались с разницей в 10 минут. На дорожном полотне огромные масляные пятна, - рассказал очевидцев в группе в соцсети «ВКонтакте».

Откуда взяли скользкие лужи на дороге, горожане не знают. Однако шутят, вспоминая известный роман Булгакова «Мастер и Маргарита», что «Аннушка разлила масло».

- Картина маслом, - подшучивают другие. Однако отмечают, - На мокром асфальте такие масляные пятна и не увидишь. Всегда неожиданность.

Насколько сильно пострадали автомобили и водители, не сообщается. По предварительным данным, смертей и тяжелых травм нет. На данный момент все участники аварий ожидают приезда сотрудников ГИБДД для того, чтобы те провели проверку и сделали экспертизу асфальтового покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU