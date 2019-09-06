2019-09-06T15:03:54+03:00
Общество

3 тысячи рублей за неустойчивую позу: Суд оштрафовал пьяных болельщиков «Зенита»

Фанатов сине-бело-голубых шатало на трибунах во время матча с «Ахматом»
Петр КИБЕР
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Трем фанатам "Зенита" выписали по 3 тысячи штрафа за пьяное боление на трибунах.Трем фанатам "Зенита" выписали по 3 тысячи штрафа за пьяное боление на трибунах.Фото: Александр ГЛУЗ
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Петроградский районный суд Петербурга в очередной раз наказал болельщиков «Зенита» за неподобающее поведение на трибунах. Трое фанатов не могли сохранять вертикальное положение, чем и привлекли внимание стражей порядка. Другими словами, зрители матча «Зенит»-«Ахмат» были пьяны.

- Правонарушители, находясь 17 августа 2019 в качестве зрителей на стадионе «Газпром Арена», были в состоянии алкогольного опьянения, выразившегося в нарушении речи, имеющемся запахе алкоголя и неустойчивости позы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Шатание и прочие приметы нетрезвого боления стали причиной административного штрафа. По решению суда каждый из зенитовских фанатов раскошелится на 3 тысячи рублей. Запрещать посещение матчей в будущем судья не решился - как же сине-бело-голубые без поддержки?

ИСТОЧНИК KP.RU

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