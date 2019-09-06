2019-09-06T15:30:36+03:00
Общество

Память жертв блокады почтили в Санкт-Петербурге

Церемония возложения цветов прошла на Невском проспекте
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда / Фото: Комитет по природопользованию ПетербургаВ Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда / Фото: Комитет по природопользованию Петербурга
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Сегодня, 6 сентября, в преддверии 78-й годовщины начала фашистской блокады Ленинграда, 8 сентября, в Санкт-Петербурге почтили память тех, кто погиб в эти тяжелые и чудовищные годы жизни города. Церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» состоялась на Невском проспекте возле дома номер 14. Несмотря на дождь, петербуржцы стойко стояли, чтобы почтить память жертв минутой молчания.

- С приветственными словами к собравшимся выступили председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, председатель профильной комиссии по делам ветеранов Игорь Высоцкий, жительница блокадного Ленинграда Нина Николаевна Павлова, учащиеся 11 класса школы № 210, - сообщили в Смольном.

Также памятном мероприятии приняли участие председатель комитета по природопользованию Денис Беляев, представители органов государственной власти, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, учащиеся образовательных учреждений и жители города.

Все собравшиеся почтили память погибших во время блокады минутой молчания. Под звуки духового оркестра к памятной доске «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» были возложены цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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