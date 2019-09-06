Безработная женщина зарезала своего любовника под Тихвином
Ночь в деревне Заручевье в Тихвинском районе выдалась неспокойной. В одном из домов ночная попойка любовников из пьяного веселья перешла в потасовку. Безработная женщина переборщила со своим пылом и в ходе громкой ссоры решила использовать аргумент в виде ножа. Несколько точных ударов хватило, чтобы мужчина погиб. К счастью, жители соседних домов слышали конфликт от начала до конца и вовремя вызвали полицию.
- Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала пьяную женщину. На месте сотрудниками также был обнаружен труп ее сожителя. Оперативники изъяли с места происшествия нож и смывы с многочисленных пятен крови, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Сейчас следственно-оперативная группа продолжает расследование, так как дело до конца не раскрыто. За такое тяжкое убийство подозреваемой может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU