Два гражданина Финляндии получили по пять лет тюрьмы за нападение на таможенника

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-06T15:43:14+03:00

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Выборгский городской суд Ленинградской области вынес довольно суровое решение по делу о нападении на сотрудника таможни. В уголовно-наказуемом деянии обвиняли двух граждан Финляндии, один из которых русский по рождению. Но это обстоятельство никак не повлияло на приговор и оба получили по пять лет тюрьмы. В России.

- Подсудимые ночью 27 декабря 2017 года на микроавтобусе совершили прорыв через Государственную границу Российской Федерации с находящимся в этот момент в машине сотрудником таможни, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Усугубило ситуацию то, что потом таможенника, под угрозой «предмета, похожего на пистолет», выбросили из автомобиля прямо на ходу. По счастью, серьезных травм госслужащий не получил, отделавшись лишь ссадинами и ушибами, но для уголовного дела этого оказалось достаточно.

Да и сам прорыв через границу шуткой не назовешь. Позднее оба гражданина Финляндии пришли в полицию и повинились, объяснив свой поступок нежеланием проходить досмотр. Впрочем, смягчающим обстоятельством это не стало и оба отправились за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU