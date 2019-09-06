2019-09-06T15:58:19+03:00
Происшествия

В Ленинградской области пенсионер надругался над восьмилетней девочкой

Преступление произошло в Подпорожье
Ксения АЛЕШИНА
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Пенсионер сексуально надругался над школьницей в ЛенобластиПенсионер сексуально надругался над школьницей в ЛенобластиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В городе Подпорожье Ленинградской области пенсионер подверг сексуальному насилию восьмилетнюю девочку. О преступлении в полицию 5 сентября заявил отец ребенка, рассказав, что над его дочкой надругался пожилой мужчина у себя в квартире. Второклассница пожаловалась папе на то, что взрослый дядя проделывал с ней непристойные вещи, повергнув родителя в шок.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали пенсионера по месту проживания. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В рамках расследования дела сотрудники следственного комитета выяснят, кем задержанный приходится девочке и ее семье, а также каким образом она оказалась у него в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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