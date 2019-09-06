На Калязинской улице автоледи на внедорожнике сбила ребенка

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-06T16:29:28+03:00

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После закончившихся уроков в одной из школ в Выборгском районе десятилетний мальчик слишком рьяно торопился домой. Калязинскую улицу школьник решил перебежать в неположенном месте. Неосторожность ребенка привела к тому, что автоледи на внедорожнике Mitsubishi Pajero, к сожалению, сбила его, не сумев до конца затормозить.

- Мальчик действительно перебегал дорогу вне пешеходной зоны. В результате ДТП его госпитализировали в местную больницу, откуда сообщили, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, - сообщает городской отдел пропаганды УГИБДД.

Известно, что на момент ДТП мальчик был без взрослых. Также Госавтоинспекция делится неутешительной статистикой за 5 сентября. За прошедшие сутки в Петербурге произошло 399 дорожно-транспортных происшествий, травмы в которых получили 17 человек. Среди пострадавших пятеро детей.

ИСТОЧНИК KP.RU