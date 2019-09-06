Хотела побыть одна: Пропавшую петербурженку нашли пьяной в подъезде собственного дома

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-06T16:51:22+03:00

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Полиция Фрунзенского района почти что начала искать 46-летнюю жительницу Будапештской улицы, которая внезапно исчезла вечером 4 сентября. К стражам порядка обратился взволнованный сын петербурженки, который заявил, что раньше мама никогда не пропадала. Ссор и скандалов в семье не было, поэтому 27-летний «ребенок» был крайне обеспокоен ситуацией. Сотрудники полиции уже было собрались выехать на адрес, как через несколько часов им дали отбой.

Уже после полуночи в отделение позвонил все тот же молодой человек, который рассказал о счастливом исходе дела. Оббежав все вокруг, он решил снизу до верху проверить подъезд дома, в котором они с мамой, собственно и живут. И поиски увенчались успехом.

Ближе к двенадцати ночи пропавшая нашлась. Она лежала в блаженной и нетрезвой дреме на одной из лестничных клеток. На вопрос, что все это означает, уставшая женщина ответила, что просто хотела побыть одна.

В итоге сын отнес ее досыпать домой и после пошел извиняться в полицию. Ничего плохого с его мамой, по счастью, не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU