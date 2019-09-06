Нелегальный паркур: в Красносельском районе подросток, прыгающий по крышам припаркованных авто, попал на видео

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-06T16:58:36+03:00

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Встретить ночь 5 сентября в Красном селе веселая компания из трех молодых людей решила по-особенному. Трое парней вполне спокойно проходили по Театральной улице, но внезапно один из них выбежал на дорогу и забрался на припаркованный автомобиль. Далее нарушитель стремительно перепрыгнул на следующую машину, но очевидно испугался громко сработавших сигнализаций и быстро сбежал.

- Подростки явно были пьяны, - отмечает автор видеозаписи с места происшествия.

Возможно, это так, ведь если присмотреться, то в руке одно из подростков можно увидеть бутылку. Более того, сам нарушитель-паркурщик даже не смог нормально спрыгнуть с последнего автомобиля. Он упал на землю, изрядно извалявшись в дорожной пыли, но ловко сгруппировался и быстро ретировался за своими приятелями. Один из них быстрее всех трусливо убежал вдаль. Сейчас компанию разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU