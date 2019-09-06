2019-09-06T17:19:40+03:00
Общество

Открытие обновленной набережной Карповки отложили из-за дождя

Благоустраивать территорию начали весной 2019 года
Петр КИБЕР
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Набережную Карповки облагородили, но открыть не успели - дождь. Фото: vk.com/petropressaНабережную Карповки облагородили, но открыть не успели - дождь. Фото: vk.com/petropressa
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Больше трех месяцев на набережной реки Карповки в районе Первого меда - Медицинского института имени Павлова кипела работа. Строители сносили заборы и убирали огороженную ими стоянку катеров и автомобилей, находившуюся здесь долгие годы. Территорию должны были благоустроить и сделать доступной для петербуржцев. Так, собственно, и получилось. Вот только открыть набережную пока не получилось.

- Сегодня из-за дождя торжественное открытие обновленной набережной реки Карповки пришлось отменить. Но мы не унываем: в скором времени оно обязательно состоится, - сообщает в соцсетях пресс-служба администрации Петроградского района. - Новая Карповка прекрасна!

И действительно, судя по фото, набережная преобразилась. Те, кто помнят, что тут было раньше, совершенно не знают территорию. Кроме вымощенных дорожек и установленных скамеек здесь появились малые архитектурные формы и ухоженные газоны.

Теперь осталось лишь дождаться хорошей погоды, чтобы снять ограничительные ленты и пройтись по набережной собственными ногами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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