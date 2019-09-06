В Тихвине полиция ищет вспыльчивую девятиклассницу с голубым портфелем

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-06T18:43:12+03:00

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Полиция Тихвина ищет пропавшую 14-летнюю школьницу. 5 сентября с заявлением о пропаже внучки обратилась ее бабушка. Женщина рассказала, что о девочке нет никакой информации со 2-го числа. В этот день она с утра отправилась на учебу, взяв с собой свой голубой портфель, однако домой так и не вернулась.

- Девятиклассница и ранее уходила из дома, но ее возвращали обратно сотрудники полиции. Школьница состоит на учете в психоневрологическом диспансере, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На момент пропажи у девушки с собой был сотовый телефон, через который она пользуется соцсетями, но сейчас все сообщения и звонки взволнованных родственников остаются без ответа.

Известны приметы пропавшей: рост 160 - 165 см, среднее телосложение, смуглое лицо, карие глаза, скошенный подбородок. В день исчезновения на девочке были черная юбка и коричневая блузка с короткими рукавами, а также серебристые кроссовки. Бабушка предупреждает, что ее внучка отличается вспыльчивым характером, поэтому может вести себя неадекватно.

Семью, в которой воспитывалась пропавшая девочка можно назвать неблагополучной. В последнее время школьница жила с бабушкой, которая является ее опекуном.

ИСТОЧНИК KP.RU