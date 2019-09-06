В Тихвине полиция ищет вспыльчивую девятиклассницу с голубым портфелем

СЕГОДНЯ 19:26 2019-09-06T19:26:17+03:00

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С заявлением о пропаже 14-летней внучки в полицию обратились жительница города Тихвин. Женщина рассказала, что о девочке нет никакой информации со 2 сентября. В этот день она с утра отправились в школу, взяв собой свой голубой портфель, однако домой так и не пришла.

- Девятиклассница ранее из дома уходила, но ее возвращали обратно сотрудники полиции. По имеющейся информации, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

У школьницы с собой на момент пропажи был сотовый телефон, через который она периодически сидит в соцсетях, но на сообщения и звонки взволнованных родственников не отвечает.

Приметы пропавшей: рост 160 - 165 см, среднее телосложение, смуглое лицо, карие глаза, скошенный подбородок. В день исчезновения на девочке были черная юбка и коричневая блузка с короткими рукавами, а также серебристые кроссовки. Бабушка предупреждает, что ее внучка отличается вспыльчивым характером, поэтому может вести себя неадекватно.

Семью, в которой воспитывалась пропавшая девочка можно назвать неблагополучной. В последнее время она жила с бабушкой, которая является ее опекуном.

ИСТОЧНИК KP.RU