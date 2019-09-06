Из-за туберкулеза у голубей в Репино объявили карантин

СЕГОДНЯ 19:24 2019-09-06T19:24:46+03:00

План мероприятий по ликвидации эпизодического очага туберкулеза птиц в Репино уже утвержден. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Садоводство «Монолит» в поселке Репино оказалось в изоляции. В его хозяйстве специалисты санэпидемнадзора обнаружили туберкулез у птиц. Источником заразы оказалась голубятня. Теперь территорию садоводства поместят под жесткий карантин.

- Запрещается ввоз птиц на территорию очага и их вывоз. Неблагополучный пункт нельзя посещать посторонним лицам, кроме ветеринарной службы, саниторно-эпидемиологического надзора и тех, кто проживает в садоводстве. Не допускается также вывоз любых кормов и кормовых добавок, с которыми имели контакт зараженные голуби - подчеркивается в постановлении Правительства, опубликованном на официальном сайте.

Добавим, что план мероприятий по ликвидации эпизодического очага туберкулеза птиц уже утвержден. Специалисты постараются не допустить распространения опасного возбудителя.

ИСТОЧНИК KP.RU