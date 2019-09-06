2019-09-06T19:47:38+03:00
Общество

Поехали: Петербуржец на ходу запрыгнул в свое эвакуированное авто

Экстремальные способности водителя, а также действия эвакуаторщика не оценили сотрудники ГИБДД
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржец запрыгнул на эвакуатор, когда его машину увозили на штрафстоянку.Петербуржец запрыгнул на эвакуатор, когда его машину увозили на штрафстоянку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Дорожная «драма» разыгралась дне 6 сентября на улице Крыленко. Водитель эвакуироваемого автомобиля категорически не хотел так просто отдавать своего четырехколесного друга и вступил в переговоры с шофером эвакуатора. Но утренний ливень не способствовал беседе, поэтому через несколько минут иномарка поехала на штрафстоянку. Тогда мужчина не растерялся и запрыгнул в дверь своей увозимой машины.

- Прямо с человеком берут и везут, творят такой беспредел, - возмущается в соцсетях автор снятого на месте происшествия видео.

Возмущение очевидца можно понять, ведь увозить машины с находящимися внутри людьми запрещено. На счастье владельца иномарки это заметили проезжавшие мимо сотрудники Госавтоинспекции, которые быстро оценили ситуацию и тормознули эвакуатор.

Чем закончилась история - так и осталось загадкой, а в комментариях пользователи соцсетей осудили действия обоих участников инцидента, не забыв отметить, что на улице Крыленко всегда полно неправильно припаркованных автомобилей.

- Давно пора все машины с Крыленко убрать, там какой-то дикий ужас, - уверены некоторые горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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