Поехали: Петербуржец на ходу запрыгнул в свое эвакуированное авто
Дорожная «драма» разыгралась дне 6 сентября на улице Крыленко. Водитель эвакуироваемого автомобиля категорически не хотел так просто отдавать своего четырехколесного друга и вступил в переговоры с шофером эвакуатора. Но утренний ливень не способствовал беседе, поэтому через несколько минут иномарка поехала на штрафстоянку. Тогда мужчина не растерялся и запрыгнул в дверь своей увозимой машины.
- Прямо с человеком берут и везут, творят такой беспредел, - возмущается в соцсетях автор снятого на месте происшествия видео.
Возмущение очевидца можно понять, ведь увозить машины с находящимися внутри людьми запрещено. На счастье владельца иномарки это заметили проезжавшие мимо сотрудники Госавтоинспекции, которые быстро оценили ситуацию и тормознули эвакуатор.
Чем закончилась история - так и осталось загадкой, а в комментариях пользователи соцсетей осудили действия обоих участников инцидента, не забыв отметить, что на улице Крыленко всегда полно неправильно припаркованных автомобилей.
- Давно пора все машины с Крыленко убрать, там какой-то дикий ужас, - уверены некоторые горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU