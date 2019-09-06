2019-09-06T21:06:47+03:00
Общество

Трамвай снес MINI Cooper с блондинкой и ребенком на Дальневосточном проспекте

По словам мужа пострадавшей в аварии женщины, виноват водитель трамвая
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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ФОТО: соцсетиФОТО: соцсети
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Авария с участниками явно разных весовых категорий произошла на Дальневосточном проспекте: там трамвай протаранил MINI Cooper. Исходя из слов очевидцев, автомобиль разворачивался через трамвайные пути, после чего случилось пугающее столкновение. По фотографиям из соцсетей видно, что в машине находились женщина и ребенок. На место происшествия приехали две машины реанимации.

- Работники ДПС признали виноватым трамвай! Какие же вы желчные, кто пишет про блондинку за рулем и т.п. Это моя жена. Ребенок в больнице. На права она сдала сама, в отличие от всех вас, - защищает свою супругу муж пострадавшей в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Добавим, что из-за этой аварии образовалась пробка из трамваев в сторону Володарского моста. Многие пассажиры не стали дожидаться разрешения ситуации и вышли из транспорта. Состояние здоровья пострадавших в аварии еще неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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