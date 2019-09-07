В Красном Селе трое парней на прогулке сломали десяток деревьев
Пока одни пытаются сделать Петербург зеленее и сажают деревья, другие – вырывают их с корнями и зверски ломают стволы. Трое неизвестных парней на проспекте Ленина в Красном Селе в ночь с четверга на пятницу, 6 сентября, «развлекались» как могли: выломали с десяток посаженных два года назад на аллее лип. Чем вызвана такая агрессия к зеленым насаждениям, не ясно. Но в этом предстоит разобраться правоохранителям.
Полиция Красносельского района уже разыскивает молодых людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Парни попали на записи камер видеонаблюдения. А в соцсетях произошедшее уже вызвало бурное возмущение местных жителей.
Фото: vk.com/krasnoe_selo
- Пусть посадят деревья, купят саженцы на семейные деньги и посадят, - пишут пользователи соцсети.
Кстати, деревья эти принадлежат городу. И материальный ущерб , который причинен администрации после погрома на аллее, оценили в 38 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU