В Красном Селе трое парней на прогулке сломали десяток деревьев

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-07T12:24:13+03:00

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Пока одни пытаются сделать Петербург зеленее и сажают деревья, другие – вырывают их с корнями и зверски ломают стволы. Трое неизвестных парней на проспекте Ленина в Красном Селе в ночь с четверга на пятницу, 6 сентября, «развлекались» как могли: выломали с десяток посаженных два года назад на аллее лип. Чем вызвана такая агрессия к зеленым насаждениям, не ясно. Но в этом предстоит разобраться правоохранителям.

Полиция Красносельского района уже разыскивает молодых людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Парни попали на записи камер видеонаблюдения. А в соцсетях произошедшее уже вызвало бурное возмущение местных жителей.

Фото: vk.com/krasnoe_selo

- Пусть посадят деревья, купят саженцы на семейные деньги и посадят, - пишут пользователи соцсети.

Кстати, деревья эти принадлежат городу. И материальный ущерб , который причинен администрации после погрома на аллее, оценили в 38 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU