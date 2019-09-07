Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки в Шушарах

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-07T13:20:28+03:00

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Не самым приятным образом началась суббота, 7 сентября, у жителей высотки на Вилеровском переулке в Шушарах. Сначала - задымление и запах гари на этажах. А затем и огонь увидели местные жители. Около десяти часов утра на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в новостройке. На место прибыли спасатели и к 11 утра огонь был ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Как выяснилось, горел электрический кабель в технологической шахте между первым и вторым этажом в одной из парадных. Виной всему – короткое замыкание. Из дома было решено эвакуировать жителей, пока пожарные не справятся с огнем. Количество пожарных машин (а их прибыло на место восемь) напугало и жителей соседних домов, которые о происшествии рассказали в соцестях.

По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU