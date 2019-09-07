2019-09-07T13:43:33+03:00
Общество

«Яблочный полдень» с рыцарским турниром проходит в Царском Селе

Традиционный праздник развернется в верхних теплицах Александровского парка
Евгения МОСКВИНА
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Семейный праздник "Яблочный полдень" пройдет 7 сентября в Царском Селе. Фото: vk.com/apple_middayСемейный праздник "Яблочный полдень" пройдет 7 сентября в Царском Селе. Фото: vk.com/apple_midday
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Традиционное для начала осени мероприятие проходит в Царском Селе 7 сентября. Семейный праздник «Яблочный полдень» музей-заповедник организует уже в восьмой раз. В этом году его тема – рыцарская. Конечно, с турнирами, средневековыми танцами и сказками об эльфах.

На празднике все гости смогут отправиться на прогулку по яблоневому саду вместе с сотрудником музея. Ждут посетителей и лекции об исторических оранжереях. В программе еще мастер-классы, джазовый концерт, чтение сказок, театральные постановки и другие развлечения для детей и взрослых.

- На мастер-классах научат танцевать средневековые танцы и помогут освоить настоящие средневековые ремесла - гончар или стеклодува, - рассказали на странице мероприятия в соцсети.

Работать «Яблочный полдень» будет с 12:00 до 18:00. Праздник проходит в комплексе «Верхние теплицы» в Александровском парке, которые специально открыли для мероприятия. Стоимость входного билета – 250 рублей, для детей с 4 лет – 100 рублей, льготный – 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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