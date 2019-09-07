«Яблочный полдень» с рыцарским турниром проходит в Царском Селе
Традиционное для начала осени мероприятие проходит в Царском Селе 7 сентября. Семейный праздник «Яблочный полдень» музей-заповедник организует уже в восьмой раз. В этом году его тема – рыцарская. Конечно, с турнирами, средневековыми танцами и сказками об эльфах.
На празднике все гости смогут отправиться на прогулку по яблоневому саду вместе с сотрудником музея. Ждут посетителей и лекции об исторических оранжереях. В программе еще мастер-классы, джазовый концерт, чтение сказок, театральные постановки и другие развлечения для детей и взрослых.
- На мастер-классах научат танцевать средневековые танцы и помогут освоить настоящие средневековые ремесла - гончар или стеклодува, - рассказали на странице мероприятия в соцсети.
Работать «Яблочный полдень» будет с 12:00 до 18:00. Праздник проходит в комплексе «Верхние теплицы» в Александровском парке, которые специально открыли для мероприятия. Стоимость входного билета – 250 рублей, для детей с 4 лет – 100 рублей, льготный – 200 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU