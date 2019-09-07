2019-09-07T16:09:48+03:00
Общество

Петербуржцы зачитают имена погибших в блокаду

Акция памяти 8 сентября пройдет в музеях, школах, библиотеках
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге зачитают имена погибших в год блокады.В Петербурге зачитают имена погибших в год блокады.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В полдень 8 сентября в Петербурге начнется общегородская акция - мемориальные чтения. В этот день в 1941 году сомкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда на 872 дня. В День памяти жертв блокады в разных местах Петербурга соберутся люди, чтобы прочесть имена погибших в осажденном городе. Мероприятие памяти состоится благодаря инициативе группы «Комитет 8 сентября». Она призывает петербуржцев присоединиться к акции.

Зачитывать имена из страшного списка жертв блокады будут на Ленфильме, в Фонтанном доме, Русском музее и Эрмитаже, Доме журналиста, во дворах Капеллы. Присоединятся к акции театры, библиотеки, школы. Площадок очень много. С полным списком можно ознакомиться на сайте. А поучаствовать в памятной акции можно на любой из точек.

- Вы можете прийти на любую из площадок, участвующих в чтениях, и прочесть имена своих близких или другие имена из списков, - говорят в инициативной группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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