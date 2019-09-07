Тройное ДТП по вине Jaguar произошло в Приморском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 19:33 2019-09-07T19:35:16+03:00

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Роскошный автомобиль класса люкс сегодня, 7 сентября, во второй половине дня был замечен на пересечении Богатырского и Коломяжского. Однако белый Jaguar F-Type ловил не восхищенные взгляды, а скорее сочувственные. Он стал одним из участников ДТП на перекрестке в Приморском районе. И предположительно – виновником аварии. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

Фото: vk.com/spb_today

- На перекрестке Богатырского и Коломяжского по вине Jaguar F-Type, Фольксваген столкнулся с Рено, - рассказал очевидце в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Судя по фото с места ДТП, больше всех пострадал Рено: у авто сильно пробита правая передняя часть. Плюс Фольксваген «вписался» ей в левый бок. А вот Jaguar, похоже, пострадал меньше всех. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU